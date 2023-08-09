SAÜ TÖMER’de eğitim gören öğrenciler Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği turizm ve tanıtım gezilerinin konuğu oldu. Öğrenciler, şehir tanıtım gezisi sayesinde Sakarya'nın doğal ve tarihi güzelliklerini yakından görme şansı elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için gerçekleştirdiği gezilere devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen gezinin son konukları Sakarya Üniversitesi TÖMER’de eğitim gören uluslararası öğrenciler oldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Müdürlüğü marifetiyle düzenlenen gezilerle, Sakarya'nın zengin kültürel mirası ve doğal alanları genç öğrencilerin ilgisine sunuluyor.

Gezi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yepyeni bir görünüme kavuşturulan İl Ormanı Tabiat Parkı’nda başladı. Daha sonra ise Geyve’de Yöresel Ürünler Merkezi’ni ziyaret eden öğrenciler, Kuvay-ı Milliye Müzesi ve II. Bayezid Köprüsü’nde tarihi bir yolculuğa çıktı. Sakin şehir Taraklı gezi programının son durağı oldu. Tarihi evlerin arasında gezintiye çıkan öğrenciler, Yunus Paşa Camiini de ziyaret ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

GEZİLER SÜRECEK

Öğrenciler, şehir tanıtım gezisi sayesinde Sakarya'nın doğal ve tarihi güzelliklerini yakından görme şansı elde etti. Yapılan açıklamada şehir tanıtım gezilerinin devam edeceği belirtilerek, “Gençlerimize Sakarya’nın zengin kültürel ve doğal mirasını tanıtmaya, gelecek nesillerimize aktarmaya devam edeceğiz” denildi.