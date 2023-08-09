Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün düzenlemesi ile iç hat uçak biletleri için geçerli olan azami tutar yaklaşık %65 artışla 1.650 TL'den 2.500 TL'ye yükseltildiği açıklandı.

Yüzde %65 Arttı

İç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücrette yüzde 65 artışa gidildi. 1.650 TL olan fiyat, 850 TL artırılarak 2 bin 500 TL'ye çıktı.

Tavan Fiyatlar Her Yıl Ne Kadar Artmış ?

Tavan ücret 2014 yılında 309 TL, 2017 yılında 352 TL, 2021 yılında 499 lira olarak belirlenmişti. 2022 yılına 599 lira olarak başlayan tavan fiyat daha sonra 1.150 liraya çıkarılmıştı. 2023'ün Temmuz ayında ise ücret 1.650 lira olarak güncellenmişti.