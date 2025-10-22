Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Afet İşleri Müdürlüğü iş birliğinde, "Aktif Yaş-Al" hizmetleri kapsamında yürütülen proje, birime kayıtlı ve desteğe ihtiyaç duyan yaşlı vatandaşları kapsıyor. Birebir uygulanan proje kapsamında; yaşlıların muhtemel afet ve acil durumlarda karşılaşabilecekleri risklerin azaltılması, bilinç ve farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor. Afetlerin; yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve engelliler üzerinde diğer bireylere kıyasla daha fazla etki oluşturduğuna dikkat çekilen eğitimde, afet öncesi dönemde yapılacak hazırlık çalışmalarının önemi vurgulanıyor. Birebir uygulanan eğitimlerde, yaşlı bireylerin özel ihtiyaçları tespit ediliyor, mekânsal ve bölgesel planlamalar ise buna göre yapılıyor.

Program kapsamında; deprem, yangın, sel gibi afet türlerine yönelik bilgilendirmeler, tatbikatlar ve uygulamalı gösterimler gerçekleştiriliyor. Katılımcılara; afet öncesi alınabilecek önlemler ile afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler aktarılıyor. Ümraniye Belediyesi tarafından uygulanan bu proje ile sosyal hizmetin ve yardımların afet yönetimiyle entegre biçimde yürütülmesi hedefleniyor. Uygulanan projenin, yaşlı bireylerin muhtemel afetlerden en az zararla etkilenmelerine ve normal yaşamlarına daha hızlı dönmelerine büyük katkı sağlayacağı ifade ediliyor.