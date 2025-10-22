Amazon’un, 2033 yılına kadar tüm operasyonlarının yüzde 75’ini robot teknolojileriyle yürütmeyi hedeflediği ortaya çıktı. Bu plan çerçevesinde yalnızca 2027 yılına kadar 160 bin pozisyonun ortadan kalkacağı, toplamda ise 600 bin çalışanın işini kaybedebileceği tahmin ediliyor.

Her ürün için 30 sentlik kazanç

New York Times’ın edindiği bilgilere göre, Amazon’un kapsamlı otomasyon planı 2025–2027 yılları arasında şirkete 12,6 milyar dolarlık tasarruf sağlayacak. Bu tasarruf, gönderilen her ürün başına yaklaşık 30 sentlik bir maliyet avantajına denk geliyor.

Halihazırda dünya genelinde 1 milyondan fazla robotla çalışan Amazon, iki ayaklı “Digit” isimli insansı robotları da test sürecine dahil etmiş durumda.

Raporda, şirketin olası toplumsal tepkileri yumuşatmak için dil stratejisini gözden geçirdiği de belirtiliyor. Buna göre Amazon, “otomasyon” veya “yapay zekâ” gibi soğuk ve mekanik algı yaratabilecek terimler yerine “ileri teknoloji” ya da “cobot” (insanla birlikte çalışan robot) ifadelerini kullanmayı planlıyor.

Amazon’dan açıklama

Amazon sözcüsü Kelly Nantel, sızan belgelerin yalnızca bir ekibin bakış açısını yansıttığını, şirketin genel işe alım planını temsil etmediğini söyledi. “Belgeler her zaman eksik bir tablo sunar,” diyen Nantel, ABD genelinde hâlâ aktif işe alımların sürdüğünü ve yıl sonuna kadar 250 bin sezonluk pozisyon açılacağını belirtti.

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, Amazon’un bu hedeflerine ulaşması hâlinde “ABD’nin en büyük işverenlerinden birinin artık net bir iş yaratıcısı değil, iş yok edicisi olacağını” söyledi.