İstanbul’un deprem riskiyle yüzleştiği bu dönemde, Ümraniye’de hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleri, hem güvenli yaşam alanları sunuyor hem de ilçeye modern bir çehre kazandırıyor. Hekimbaşı Mahallesi’nde 2 bin 500 kişiyi kapsayan dönüşüm projesinin yüzde 80’i tamamlandı. "Yapım İçin Yardım" kampanyasıyla da binlerce Ümraniyeli yeni konutlara kavuşacak.

Ümraniye Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürütülen dönüşüm çalışmaları, Hekimbaşı Mahallesi’nde önemli bir aşamaya ulaştı. Yaklaşık 2 bin 500 kişiyi kapsayan dönüşüm projesinin yüzde 80’i tamamlanırken, proje alanında yer alan örnek daireler de vatandaşların ziyaretine açıldı. Yaz sonunda dairelerin teslim edilmesi planlanıyor. Depreme dayanıklı şekilde inşa edilen konutlar, modern mimari anlayışıyla tasarlanırken; sosyal donatı alanları, oyun parkları ve geniş yeşil alanlarla destekleniyor.

’Yapım İçin Yardım Kampanyası’nda Ümraniye farkı’

Topağacı ve İnkılap Mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Topağacı Mahallesi’nde 70.907 metrekarelik rezerv yapı alanında toplam bin 174 konut inşa ediliyor. 4 bin 670 kişinin yaşayacağı bu yeni yaşam alanı, Ümraniye’nin dönüşüm sürecine önemli katkı sunacak. İnkılap Mahallesi’nde ise 5 bin 43 metrekarelik alanda 119 konut ve 2 ticari birimden oluşan toplam 121 bağımsız bölümün yapımına başlandı. Bu alanda yaklaşık 500 kişinin ikamet etmesi planlanıyor. Öte yandan "Yapım için Yardım" kampanyası kapsamında, 40 parselde kullanım ömrünü tamamlamış yapıların sahipleriyle irtibata geçildi. 82 bağımsız birimi içine alan bu alanda, toplam 328 vatandaş; 43 milyon 400 bin TL hibe ve 71 milyon 400 bin TL kredi desteğinden faydalandı.

"Konutlarımız tamamlanmak üzere. İnşallah birkaç ay içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek"

Örnek daireleri ziyarette bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, " Konutlarımız tamamlanmak üzere. İnşallah birkaç ay içerisinde, bu yıl içinde 626 adet bağımsız bölüm zannedersem bunların 15-16 tanesi dükkan bu güzel Ümraniyemizin mahallesinde, güzel bir mekânda hak sahiplerine teslim edilecek. Ben hassaten, Cumhurbaşkanımıza, Bakanımız Murat Kurum Bey’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tabii, kentsel dönüşüm işi cidden zor bir iş. Hem AK Parti belediyelerimiz İstanbul’da ve Türkiye genelinde, hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütmektedir. Biliyorsunuz, Şubat depreminden sonra, yani iki sene evvel deprem bölgesinde inşaat çalışmaları çok ciddi şekilde devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Belediye Başkanı olarak buradaki yaşayan kardeşlerimizden, büyüklerimizden ricam; bir an evvel bir araya gelelim"

Kentsel dönüşümün öneminin altını çizen Başkan Yıldırım, " Ben, sizler aracılığıyla Ümraniye’deki, burada yaşayan buradaki kardeşlerimize; dönüşümün bir an evvel sağlanması için aralarındaki anlaşmamayı bırakıp anlaşmaya varması. Biz onlara hizmet için hazırız. Öyle bir Cumhurbaşkanımız var ki hizmete âşık, öyle bir ekibi var ki hizmete hazır, öyle bir anlayışımız var ki bir an evvel, depremde bir kişi dahi canını kaybetsin istemiyoruz. Bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Ben, belediye başkanı olarak buradaki yaşayan kardeşlerimizden, büyüklerimizden ricam; bir an evvel bir araya gelelim. TOKİ ise TOKİ, Emlak Konut’sa Emlak Konut. Bu dönüşümü bir an evvel hızlıca sağlayalım" dedi.

Hak sahibi Sultan Acısu ise, "Hepinize çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanıma, Belediye Başkanıma, Murat Kurum beye çok teşekkür ediyorum. Biz çok memnunuz, inşallah evlerimize gireceğiz" sözlerini kullandı.