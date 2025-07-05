İSTANBUL (İHA) – Ümraniye’de 5 kişi silahlı soygun girişiminde bulundu. Kuyumcu ile şüpheliler arasında arbede yaşanırken, olay yerinde silah sesleri duyulduğu öğrenildi. Şüpheliler geldikleri araçla kaçarken, polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı 5 kişi otomobille kuyumcunun önüne geldi. Araçtan inen şüpheliler, iş yerine girerek soygun girişiminde bulundu.

Kuyumcu ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Bu sırada olay yerinde silah sesleri duyulduğu öğrenildi. Kısa sürede olay yerinden uzaklaşan şüpheliler, olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcuda ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.