Bozbey, Türkiye Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında verilen gözaltı kararlarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Açıklamasında, mesnetsiz iddialar ve olmayan kanıtlarla hukukun hiçe sayıldığını dile getiren Bozbey, bu durumun millet iradesinin tecellisini imkansız hale getirdiğini söyledi. Mustafa Bozbey, milletin iradesine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayarak sürecin takipçisi olduklarını belirtti. Yaşanan zorlukların geçici olduğunu ifade eden Bozbey, “Cumhuriyet Halk Partisi kalır” ifadesiyle açıklamasını tamamladı. Bozbey, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu da sözlerine ekledi.