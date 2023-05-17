Ümraniye’de kontrolden çıkan minibüs bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Olay sonucu minibüs şoförü ve kardeşi yaralandı.

Olay saat 23.30 sularında Yamanevler Mahallesi Tek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyola çıkmakta olan 34 M 2314 plakalı minibüs kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak sokak üzerindeki arsaya uçtu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu sürücü Erdem Şükri Akpınar ve kardeşi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili konuşan Tolga Koç, “Bir ses duydum, koşarak geldim. Birisini çıkarmışlardı. Bir tanesini de ben yardım ederek çıkardım. Bir tanesinin durumu çok kötüydü. Aracın düştüğünü söylüyorlar ama düşülmeyecek gibi değil. Önlem alınmadığı müddetçe devamı da gelecek galiba.” dedi.