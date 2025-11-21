Ümraniye’de miras meselesi nedeniyle tartıştığı kardeşi tarafından silahla vurulan hakim yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, kısa sürede gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 09.40 sıralarında Ümraniye Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre tartışma sırasında G.Y., kardeşi hakim olan Z.Y.’yi tabanca ile ayak bileğinden vurdu. Yaralı Z.Y., araçla şüpheli tarafından otomobile bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olay yerinde bir kavga olmadığını belirlerken, çevredeki vatandaşlarla yapılan görüşmelerde yaralı şahsın araçla götürüldüğü öğrenildi.

Yapılan çalışmaların ardından yaralı Z.Y.’nin Bölge Adliye Mahkemesi’nde hakim olarak görev yaptığı tespit edildi. Sağ bileğinden yaralanan Z.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Z.Y., polise verdiği ifadede öz kardeşi G.Y. ile aralarında miras paylaşımı nedeniyle husumet bulunduğunu, tartışma sırasında kardeşinin kendisini vurduğunu söyledi.

Polis ekipleri şüpheli G.Y.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.