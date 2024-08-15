Ümraniye’de bir kadın, sokak ortasında yanındaki erkek çocuğa vurarak şiddette bulundu. O anlar ise trafikteki bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Ümraniye ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kavaklıdere Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerindeki kaldırımda bir kadın şahıs, yanında bulunan iki çocuktan erkek çocuğa önce bağırdı, ardından kulağını çekip vurdu. Yaşanılan olay ise cadde üzerinde seyir halindeki bir sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çekilen görüntülerde kaldırım kenarında bir kadın şahsın, iki çocuğa bağırdığı ve ardından da erkek çocuğa vurup kulağını çektiği görünüyor.