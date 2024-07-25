Gölcük Belediyesi, üniversite tercihinde doğru karar vermeye çalışan üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı verecek.

Gölcük Belediyesi; geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da heyecanlı ve kritik tercih sürecine girmeye hazırlanan üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Gölcük Belediyesi; Tercih Danışmanlık Merkezi ile öğrencilerin tercih kılavuzu olacak. Merkezde görevlendirilen uzman öğretmenler; 26 Temmuz Cuma ve 2 Ağustos Cuma tarihleri arasında üniversite adaylarına en doğru bölüm ve üniversiteyi tercih etmeleri için yardımcı olacak. Eğitim alanında her zaman öğrencilerin yanında olduklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin üniversite tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapmalarına katkıda bulunmak için uzman öğretmenimiz ile birlikte, Ücretsiz Tercih Danışmanlık Merkezi hizmetimizi geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da başlatıyoruz. Öğrencilerimiz için yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.