Kazdağları Balıkesir Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin teknik inceleme gezisine ev sahipliği yaptı.

Kazdağları’nda gerçekleşen teknik gezi ile ilgili bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi “Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Kulübü ( BİYOGEN ) öğrencilerine Kazdağı Milli Parkının floristik kompozisyonu ile endemik ve nadir türleri hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirdik.” dedi.