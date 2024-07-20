Hayalindeki üniversiteye yerleşmek isteyenler için son basamak olan tercih dönemi ile ilgili önemli tavsiyelerde bulunan İAÜ Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu, “Her bir puan ve başarı sırası çok kıymetli. Doğru değerlendirilir ve analiz edilirse gençlerimiz kesinlikle bir üniversiteye girecektir. Mesele bunları doğru okumaktan geçiyor” dedi.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için de tercih telaşı başladı. Bu anlamda 16 Temmuz’dan itibaren 81 ilde 500’den fazla noktada danışmanlık hizmeti verdiklerini aktaran İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu tercihlerle ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Başarı sıralamalarının ve puanların çok iyi analiz edilmesi durumunda her öğrencinin kendisine uygun bir üniversiteye yerleşebileceğini söyleyen Kutlu, “Mesele bunları doğru okumaktan geçiyor” dedi.

“Doğru analiz yapmak gerekir”

Öncelikli olarak alınan her puanın ve sıralamanın çok değerli olduğunu hatırlatan Sebahattin Kutlu, “Yıllardır bekledikleri, okuyacaklarını hayal ettikleri, üniversiteye girmelerine, o bölümün kimliğini ceplerine koymalarına çok az zaman kaldı. Aldıkları puanı ve başarı sıralamalarını değerlendirirken şunun altını hep çizmeliyiz; Bu puanlar ve sıralamalar kolay alınmadı. Hepsinde emek var. Başarılı ya da başarısız olarak nitelendirmek son derece yanlıştır. Beklentimizin altında ya da üstünde olabilir. Ama arkadaşlarımıza verecek olduğumuz ilk mesaj şu; Her başarı sırası ve puan çok kıymetli. Mesele bunları doğru okumaktan geçiyor. Bu zamana kadar verilen emeklerin boşa gitmemesi için bu puanların ve sıralamaların doğru okunması ve analiz edilmesi gerekiyor. Bu da rehberlik uzmanları ile birlikte yapılabilir. Sonuçta bu işin uzmanları onlar” şeklinde konuştu.

Kontenjan sayısının çok yüksek olduğuna da dikkat çeken Kutlu, “Tercih yapacak arkadaşlarımızın rehber öğretmenlerinden, uzmanlardan, çevrelerinden duyduklarını kendi istekleri, arzuları ve yetenekleri ile örtüştürüp bir araya getirmeliler. O zaman gerçekten doğru bölümler ortaya çıkacaktır” dedi.

“Bölüm ve üniversite önemli”

İstenilen bölümden sonra diğer önemli konunun “hangi üniversite” sorusu olduğunu da aktaran Kutlu, “Bu doğru bölümleri de hangi üniversitede okuyacağımızı tespit etmeliyiz. O yüzden de üniversitelerin imkanlarına, bölümle ilgili alt yapısına, verdikleri eğitimlere, kadroya ve sonrasındaki istihdam oranlarına bakmak gerekiyor. ‘Oüniversitenin olduğu şehir benim bölümüme uygun mu, bana okurken doğru staj imkanlarını sağlayabilecek mi, bitirdiğimde ben o şehirde kalabilecek miyim, o mesleği yapabilecek miyim’ gibi soruların cevaplarını aramalıyız. Kampüs ve uluslararası imkanları, değişim programları, Erasmus gibi konuları yerinde konuşmalıyız. Mümkünse fiziki olarak akademisyenlere bir araya gelmeli üniversiteyi ve kampüsü yerinde görmeliyiz. Biz İstanbul Aydın Üniversitesi olarak aday öğrencilerimize uzmanlarımız ve akademik kadromuzla hizmet vereceğiz” dedi.