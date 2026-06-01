Olay dün saat 17.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban Bayramı ziyareti için Antalya'dan memleketi Kurşunlu Mahallesine gelen Mehmet D. (42) ile Kurşunlu Mahallesinde ikamet eden amcasının oğlu Ali D.(32)arasında sokakta küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine saldırdığı kavgaya dönüştü.



Kavga sırasında Ali D., elindeki bıçakla Mehmet D.'yi vücudunun çeşitli bölgelerinden 5 kez bıçakladı. Kanlar içindeyere yığılan Mehmet D. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yakınları tarafından özel araçla yola çıkarılan yaralıya, ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri öncülük etti. Mehmet D., jandarma aracının eskortluğunda hızla hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Doktorların müdahale ettiği yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Ameliyatın ardından servise alınan yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ali D., Jandarma komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece adam yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.