İnegöl’de geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerinin sular altında kalması, altyapı sorunlarını bir kez daha gündeme getirmişti. Yaşanan mağduriyetlerin ardından vatandaşlar, altyapı yetersizliği ve bozulan yollar konusunda kalıcı çözüm beklediklerini dile getirmişti.Tutuklu Belediye Başkanı Mustafa Bozbey döneminde başlayıp yarım kalan yol çalışmaları ilçede tepkiye neden olmuştu.

Sorunları sona erdirmek isteyen Şahin Biba yönetiminde ki Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl’deki sorunlara kökten çözüm sağlayacak çalışmalar için düğmeye bastı.

Bu kapsamda 2 Haziran Salı günü (yarın) İnegöl’e gelecek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’nın, ilçedeki altyapı ve yol problemlerini yerinde inceleyerek çözüm sürecini hızlandıracağı öğrenildi.

Biba’nın program kapsamında ilk olarak saat 10.00’da AK Parti ziyareti gerçekleştireceği, ardından saat 11.00’de İnegöl Belediyesi’ni ziyaret edeceği belirtildi. Şahin Biba bu ziyaretlerde AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’dan brifing alacak. Programın devamında ise esnaf ziyaretleri yapılacak.

Ziyaretlerde yaşanan sorunlar ve beklentilere yönelik esnafları dinleyecek olan Başkanvekili Şahin Biba, daha sonra kısa, orta ve uzun vadede yapılacak çalışmaları belirleyecek