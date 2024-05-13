Fenerbahçe Üniversitesi ve MBA Okulları tarafından düzenlenen I. Ulusal Sürdürülebilirlik Öğrenci Kongresinde üniversiteli ve liseli gençler buluştu.

Fenerbahçe Üniversitesi ve MBA Okulları öğrencileri tarafından I. Ulusal Sürdürülebilirlik Öğrenci Kongresi düzenlendi.

Medicana Eğitim Grubu iştiraki Fenerbahçe Üniversitesi ve MBA Okulları lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen kongrede Sağlık, Teknoloji, Çevre ve Eğitim başlıklarına yer verildi. Fenerbahçe Üniversitesi ve MBA Okullarından bazı öğrenciler kongrede sunum yaparken bazıları ise dinleyici olarak yer aldı.

Fenerbahçe Üniversitesi ve MBA Okulları, I. Ulusal Sürdürülebilirlik Öğrenci Kongresiyle öğrencilerin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde farkındalık oluşturup geleceğin liderleri olarak bilinçlenmesi, küresel sorunları anlayarak çözümler üretmesini hedefliyor.

Fenerbahçe Üniversitesinde düzenlenen I. Ulusal Sürdürülebilirlik Kongresine Medicana Grup üst düzey yöneticileri, Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyeleri, Sanlab Learning Technologies İş Geliştirme Uzmanı Ebru Eyice ve T3 Vakfı Bilim Atölyeleri Koordinatörü Merve Koçoğlu, üniversite ve lise öğrencileri katıldı.

“Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor “

Fenerbahçe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükriye Güniz Küçükgüzel, “Anaokulundan üniversiteye kadar olan bir eğitim öğretim sürecinde buradaki paydaşların bir arada bulunması öncelikle büyük anlam taşıyor. Medicana Eğitim Grubunun ve Medicana Sağlık Grubunun burada bir arada bulunması aynı zamanda iş birliği içerisinde olması, süreçleri geliştirmesi önem arz ediyor. MBA Okulları öğrencilerimiz de buraya katılım göstererek prototip geliştirdikleri ürünleri ya da yapmış oldukları projelerle burada sözlü sunumlarını yapacaklar. Dolayısıyla ortaokul ve lisedeki öğretmenlerimiz, burada üniversitedeki akademisyenlerimiz ile bir güç birliği gerçekleştirecekler. Bu çalışma, Türkiye genelinde bir üniversite ile bir lisenin yapmış olduğu ilk kongredir. Umarım ki buradaki konuşma ve etkileşimler sürdürülebilir olsun ve farklılıklar ortaya koyan projelere imza atılsın” diye konuştu.

“Gençlerimizin projelerini önemsiyoruz “

MBA Okulları AP ve Projeler Koordinatörü Selin Ural, “MBA Okulları ve Fenerbahçe Üniversitesi iş birliği ile hazırladığımız kongrede öğrencilerimizin yıl boyunca yapmış oldukları proje çalışmaları aslında bugün Daha İyi Bir Dünyanın bilimsel adımı olacak. Öğrencilerimiz sürdürülebilirlik alanında birçok farklı alt temada çalışmalar yürütüyor ve iki günlük kongre boyunca 65 adet sözlü sunum, 27 adet poster sunumunu dinleyeceğiz. Bizler bu çalışmaları oldukça önemsiyoruz. Akademik dürüstlük temelinde olması bizim için çok önemli. Bilimsel araştırma yöntemleri dersi ile başlayan eğitim sürecimiz öğrencilerimizin proje ürünleri ile ilerlemekte. MBA Okulları olarak sürdürülebilirlik alanında yaptığımız çalışmaların devamlılığı adına her yıl öğrencilerimiz öğrenci kongrelerinde ekosistemde söz sahibi bireyler olmaya devam edeceklerdir.” şeklinde konuştu.