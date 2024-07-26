'Çakal' ismiyle tanınan rapçi Emirhan Çakal, aracıyla kaza yaptı. Çakal, trafikte park halindeki bir araca çarptı ve aracında ciddi hasar meydana geldi. Çekicinin gelmesini beklerken, bir kaza daha yaşandı.

Çakal, arkadaşıyla kaldırımda beklerken, o anları görüntülemeye çalışan bir kadın sürücü, rapçinin kazalı aracına çarptı. Bu durumu Instagram hesabından paylaşan Çakal, "Böyle bir şey olamaz. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ben takla atıyordum, kadın beni çekerken geldi arabaya vurdu" dedi.

Rapçi, kazaya karışan kişilerle birlikte çekildiği fotoğrafı "Ben, benim vurduğum abi, bana vuranlar" notuyla paylaştı.