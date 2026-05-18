Kocaeli'de sahne alan sevilen müzik grubu Dedublüman, gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. Alanı dolduran vatandaşlar grubun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, Dedublüman performansıyla yoğun alkış aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'EnFest' gençlik festivalinde Dedublüman sahneye çıktı. İzmit Milli İrade Meydanı'nda binlerce kişiyle buluşan grup, gece boyunca alanı dolduran müzikseverlere coşkulu anlar yaşattı. Vatandaşlar, konser süresince cep telefonu ışıklarıyla meydana renk kattı. Sahnedeki performansıyla beğeni toplayan Dedublüman'a hayranları da şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek karşılık verdi. Konserde Atatürk'ün sevdiği eserler arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' de seslendirildi. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı gecede, meydandaki kalabalığın coşkusu konser boyunca sürdü.