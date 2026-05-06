TRT'de yayınlanan Mehmet Fatihler Sultanı dizisiyle dikkat çeken çocuk oyuncu Mustafa Konak, 'En Quality Çocuk Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

İstanbul'da sanat, medya ve iş dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan 17. Quality Ödül Töreni, görkemli bir organizasyonla gerçekleştirildi. Toplam 26 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu gece, yoğun katılım ve dikkat çekici anlarla hafızalara kazındı.

Gecenin en çok konuşulan ve en dikkat çeken isimlerinden biri ise çocuk oyuncu Mustafa Konak oldu. Bu yıl kariyerinde önemli bir sıçrama yakalayan Konak, kısa süre önce başrolünde yer aldığı 'Yerçekimi' filmiyle Berlin Uluslararası Film Festivali seçkisine davet edilerek dikkatleri üzerine çekmesinin ardından aynı film ile İstanbul Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülünü kazanma başarısını göstermişti. Bu önemli başarının hemen ardından gelen 'En Quality Çocuk Oyuncu' ödülü, genç oyuncunun yükselişini taçlandırmış oldu.

Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Konak, TRT 1'de yayınlanan Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde beraber oynadığı Serkan Çayoğlu ile birlikte sahnede sergilediği uyumla büyük beğeni topladı. İkili, ödül anında birbirlerine yaptıkları esprilerle salonda samimi ve sıcak bir atmosfer oluştururken, bu anlar gecenin en akılda kalan kareleri arasında yer aldı.

Sahnedeki enerjisini ödül konuşmasına da taşıyan Mustafa Konak, yaşının ötesinde bir olgunlukla yaptığı konuşmada hem yer aldığı projelere hem de ekip arkadaşlarına teşekkür etti.