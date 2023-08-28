Türk pop müziğinin sevilen ismi Rafet El Roman, verdiği özel röportajda gündem yaratacak açıklamalara imza attı. Üç çocuk babası olan sanatçı, kısırlaştırma ameliyatı geçirdiğini açıklayarak, "Artık benim için yeni bir baba olma dönemi kapandı" dedi.

Bomba etkisi yaratan bu açıklamayı yaparken samimi duygularını paylaşan El Roman, "İki kızım ve bir oğlum var, çocuklarım büyüdü. Artık onları yetiştirme süreci noktalandı. Bu kararı verirken ailemle uzun uzun konuştuk, birlikte karar aldık. Çocuk sahibi olmak güzel bir duygu, ancak benim için yeni bir sayfa açmanın vakti geldi" şeklinde konuştu.



Kendi tercihimle bu önlemi aldım

6 yıllık hayat arkadaşı Yeşim Hanım ile olan ilişkilerini ve oğlu Edvan'ın doğumunu anlatan sanatçı, bu sürecin çocuklarıyla psikolojik olarak zorlayıcı bir dönem olduğunu ifade etti. "Annem ve kızlarım bu konuda beni uyarmıştı" diyen Rafet El Roman, aile içi bir toplantıyla bu kararı aldıklarını dile getirdi. Kızları, kardeşleri ve annesiyle birlikte tıbbi olarak kendi tercihiyle kısırlaştırma ameliyatını gerçekleştirdiğini vurgulayan sanatçı, "Evlatlarım ve ailemin huzuru için bunu gönüllü olarak yaptım" dedi.