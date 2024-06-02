Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sokak hayvanları için miting düzenlendi. Mitinge katılan ünlü sunucu ve TV program yapımcısı Armağan Çağlayan, çözüm önerilerini içeren bir raporu AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’na gönderdiklerini söyledi.

Altınova Doğa Girişimi, Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıkları Girişimi ve Çöplüğün Altın Çocukları isimli grupların öncülüğünde hayvanseverler, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenledi. Mitingde konuşan ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, 2 gün önce AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile telefonda görüştüğünü aktararak, “Çözüm önerileri için bir rapor istedi. Dün bu raporu kendisine gönderdik. Birçok görüş aldılar bizden. Bu görüşler bir klasörde toplanacakmış. Bu görüşlerin arasından beğenilenler yasa teklifi taslağına konulacakmış. Henüz ortada sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir yasa teklifinin olmadığını söyledi Bahadır Bey. Anladığım kadarıyla TBMM’ye giden yasa ve kamuoyunu meşgul eden bu teklif HÜDA PAR’lı 3 milletvekiline ait" dedi.

İl ve ilçelerde komisyonların kurulmasına yönelik bir öneride bulunduğunu belirten Çağlayan, “Bu konuda Veteriner İşleri Başkanlığı, STK’ların temsilcileri, her mahallenin muhtarı ve her mahallenin sokak hayvanlarını tanıyan o mahallede yaşayan bir kişiden oluşanların bu komisyonlarda yer almasını tavsiye ettim. Çünkü kendi mahallemizde yaşayan hayvanları o mahalle yaşayanları olarak bizler biliriz. Gelip birisi, ’Bu saldırgan’ deyince o hayvanın saldırgan olmadığını sadece mahalleli bilir. Bu komisyonun çalışmaları yönetmesini önerdim. Umuyorum uyutma olmadan, bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi uygar bir çözüme ulaşacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.