Yüksek akademik performans sistemi kapsamında 7 ve 8. sınıf öğrencilerine özel “LGS Başarı Programı”nı yöneten Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Sınav Komitesi, LGS 2024’ü değerlendirdi.

MBA Okulları Ortaokul Koordinatörü Fatma Şahin, “LGS hazırlık süreci sadece 8. sınıfta yönetilebilecek bir yıllık bir süreç değil. Öğrencilerin okul hayatına başladığı andan itibaren yüksek akademik performans kültürünün olduğu bir öğrenme ikliminde ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlanmasını çok önemsiyoruz. Okullarımızda yüksek akademik performansın dört dilini (Matematik Dili, İngilizce Dili, Ana Dil ve Bilim Dili) referans alarak anaokulundan liseye her seviyede sınav hazırlıklarına güçlü bir alt yapı sağlayan çalışmalar yapıyoruz. Çünkü bu süreç, akademik performans yönetimi süreci ile aynı zamanda başarı portfolyosu yönetiminin süreci” açıklaması yaptı.

“Tercih bilinci ile tutku alanlarının bütünleştiği bir lise seçimi dönemi diliyoruz”

Şahin, “2023 yılında LGS Türkiye Şampiyonu olan öğrencilerimizle bir araya geldiğimizde şampiyonların her zaman çok güçlü bir başarı portfolyosu olduğunu, tutku alanlarında derinleşirken akademik iyimserlik, sınava hazırlık disiplini ve sınav davranışında hep aynı irade ile ilerlediklerini görüyoruz. Bu yıl da bizi çok iyi dereceler bekliyor. Sınav puanları açıklandıktan sonra lise seçimindeki tercih bilinci, en önemli odak noktamız olacak ve öğrencilerimiz ortaokuldan sonra yine yeniliği ve niteliği odak yapan, global vizyona sahip, YKS ve dünya üniversitelerinden kabulü öncelik sayan liselerde eğitimlerine devam edecekler. Bu süreçte tüm öğrencilerimiz ve meslektaşlarımız çok emek verdi. Herkes için tercih bilinci ile tutku alanlarının bütünleştiği bir lise seçimi dönemi diliyoruz” dedi.

“LGS 2024’te Türkçe’de okuma becerileri performansı ayırt edici olacak”

Türkçe Bölüm Başkanı Emel Dinç Toktay, “LGS 2024 Türkçe soruları, ayırt ediciliği yüksek birkaç soru içeriyor olsa da açık ve anlaşılır olmasının yanı sıra orta ve beklenen düzeydedir. Sorular, öğrencilerin asgari düzeyde orta uzunlukta metinlerin ana fikrini belirleyebilir, metinden çıkarımda bulunabilir ve açık kriterlere dayalı bilgi bulabilir niteliğindedir. Açıkça yönlendirildiğinde metinlerin amacı ve biçimi üzerine düşünebilir soru kalıplarını içeriyor sınav. Bu sınavda görsel okumanın önemi bir kez daha çıkıyor karşımıza. Bağlamda yer alan görsel ve metinlerden anlamsal çıkarımda bulunmaya yönelik sorular yer alıyor. Düz yazılardan listeler, grafikler, şemalar ve çeşitli metin türleri sunulmuş ve her bir metinle ilgili olarak belirlenen bilgiyi elde etme yani metinden bulma, metni yorumlama, düşünme ve değerlendirme yapabilmesini hedefleyen sorulara yer verilmiş. Bu sorular, ayırt edici sorular olacaktır. Üst yeterlilik düzeyinde olan uzun metinleri anlayabilir, bilginin içeriği ile örtük ipuçlarıyla ayrım yapabilir ve çıkarımda bulunabilir niteliğinde sorulara ise yer verilmemiş. Öğrencilerin alışık oldukları soru kalıplarını içeriyor sınav. Özetle okuma ve anlama becerilerinin yeterliliği ölçülecek sınavda” açıklamasını yaptı.

“Karma matematik”

Matematik Bölüm Başkanı Tuğba Üstündağ, “LGS 2024 Matematik sorularında TEOG sonrası LGS sistemine geçiş yapıldıktan sonra ilk defa kazanım sorularına tekrar yer verilmiştir. Hem kazanım odaklı sorulara hem de mantık muhakeme sorularına yer vererek özetle bir karma oluşturulmuştur. Sınava hazırlanan öğrencilerin örnek soruları çözmesi gerektiğini benzer nitelikte yayımlanan örnek soruların LGS 2024 ile paralel olmasından da anlamış bulunuyoruz. Yani MEB’in yıl içerisinde paylaşımda bulunduğu örnek sorular ve kaynaklar sınav hazırlığında bulunan her öğrencinin önceliği olmalıdır ki beklenmeyen sonuçlar ile karşılaşılmasın. Bu nedenle sınav sorularındaki bu değişiklik kimileri için sürprizken kimileri için beklenen son oldu” dedi.

“Fen bilimlerinde ’basit makine’ sorusu seçici ve eleyici”

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Rezan Bozkurt ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun soruların yer aldığı sınavda konu dağılımının dengeli olduğu ve çelişkili soruların bulunmadığı görülmüştür. Sınavda görsel olarak zengin soruların bulunduğunu, deneysel düzeneklerin kullanıldığını, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğünü; tablo, metin, görsel ve grafiklerin bulunduğunu görmekteyiz. Sınavın tartışmalı sorularından olan makara ve iplerle oluşturulan düzeneğin bulunduğu ’basit makine’ sorusunun seçici ve eleyici olduğunu söyleyebiliriz. Soruda öğrenciden verilen bilgileri değerlendirmesi ve doğru yorum yapma becerisini kullanarak çözüme ulaşması istenmektedir. Doğru yorum yapamayan öğrencilerin ise, çeldirici seçeneğe düşme ihtimali yüksek olacaktır. Sorular, deneysel verileri değerlendirebilen, grafik ve bilgiyi yorumlama gücü yüksek olan öğrenciler için anlaşılır düzeydedir. Fen dersi kazanımlarına uygun olarak sistemli çalışma ve sayısal düşünme becerisi sınav başarısında önemli rol oynamaktadır.”

“Sosyal bilgilerde kelime ve kavramlara hâkim olan öğrenciler daha rahat yaptı”

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ümit Mutlu, “İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları, genel anlamda ortaokul öğrencilerinin çeşitli derslerde edindikleri bilgileri kullanarak analiz yapmalarını, olaylar arasında doğru bağlantılar kurarak anekdotları amaçlarına uygun yorumlamalarını sağlamak için hazırlanmış. Bu sayede öğrenciler, tarihsel süreçleri ve olaylar arasındaki bağlantıları anlayabilecekleri tarzda soru kalıpları ile karşılaşmaktadırlar. Ancak A kitapçığındaki 2. soruda durum-sonuç ilişkisini sorgulayan ve doğrudan bilgi isteyen bir soru olması nedeniyle İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde belirleyici unsur olarak öne çıkmaktadır. Düşünme becerilerini geliştirecek şekilde hazırlanan bu tür soruların kelime ve kavramlara hâkim olan öğrenciler tarafından daha rahat yapıldığını söyleyebiliriz” dedi.

"İngilizce’de diyalog tamamlama ve diyalog yorumlamaya yönelik sorulara ağırlık verildi”

İngilizce Bölüm Başkanı Buket Can ise şunları söyledi:

“Lise Giriş Sınavı 2024 İngilizce bölümü sorularıyla ilgili yapılan değerlendirme sonucunda soruların genel olarak çıkarım ve yorumlama odaklı olduğu gözlemlenmiştir. Diyalog tamamlama ve diyalog yorumlamaya yönelik sorulara ağırlık verildiğini söyleyebiliriz. Özellikle metinlerdeki görsel okuma becerisinin test edilmesi, öğrencilerin dili anlama ve yorumlama yeteneklerini ölçmeye yardımcı olmaktadır.”

“Kavram bilgisi kullanma ve yorumlama becerileri gerektiren sorular vardı”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Mehmet Tunç, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları, öğrencilerin bilgi düzeylerini ve yorumlama yeteneklerini ölçen orta zorluk seviyesinde dengeli bir sınav olarak değerlendirilebilir. Geçtiğimiz yıllardaki sınavlarla kıyaslandığında özellikle "bilgi" sorularında kavram bilgilerini içeren soruların sayısının arttığı gözlemlenmiştir. Okullarımızda uyguladığımız ana dil yeterliliği programı, dersimizde verdiğimiz kazanım temelli müfredat ve yaptığımız ek ölçme çalışmaları sayesinde sınavın genel olarak başarıyla tamamlandığını söylemek mümkündür” dedi.

“Liselere Geçiş Sınavı: Geleceğin İlk Basamağı”

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı Uzm. Psikolog Büşra Öztürk ise şunları söyledi:

“Liselere Geçiş Sınavı, öğrencilerin eğitim hayatındaki ilk büyük sınav deneyimidir. Bu sınav, sadece akademik bir değerlendirme değil aynı zamanda öğrencilerin yaşam boyu sürecek sınav maratonunun da başlangıcıdır. Sınava hazırlık süreci bir maraton gibi düşünülebilir. Her öğrenci ve aile için yoğun ve yorucudur. Bu dönemde yaşanan stres ve endişe hem öğrenciler hem de aileleri için oldukça zorludur. Ancak LGS sonuçlarının açıklanacağı 28 Haziran tarihiyle öğrencilerin ve ailelerin odaklanması gereken yeni bir süreç başlar: Lise tercihleri.”

“Lise tercihleri, öğrencilerin geleceğini şekillendiren kritik bir adımdır. Bu süreçte doğru tercihler yapmak, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimleri için büyük önem taşır. Öğrenciler, lise yıllarında tutku alanlarında derinleşecekleri, kendilerini keşfedecekleri, söz hakkına sahip olacakları ve global eğitim programları ile modern çağın tüm imkânlarıyla buluşacakları okulları seçmelidir.”

Tercih bilinci ve doğru kararların önemi

“Öğrencilerin ve ailelerin lise tercihleri yaparken bilinçli hareket etmeleri çok önemlidir” diyen Öztürk, “Okulların sunduğu eğitim programları, öğrenme ortamları ve imkânlar, öğrencilerin gelişimini doğrudan etkiler. Eğitimin modern ve yenilikçi olduğu, akademik odağın multidisipliner gelişime uygun olarak tasarlandığı, hibrit deneyimler sunan liseleri tercih eden öğrenciler, gelecekte başarı ve mutlulukla dolu bir eğitim hayatı yaşayacaklardır. Öğrencilerimiz için en iyi liseyi seçmek daha iyi bir dünya ve daha iyi bir ben kimliğiyle kendi mükemmeline ulaşmasını sağlayacaktır” şeklinde sözlerini sonlandırdı.