İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin ve ülkenin kültürel geçmişinde önemli bir yere sahip olan Ada ve Göl gazinolarını aslına uygun bir şekilde yaşatmak için çalışmalara başlıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in kent belleğine sahip çıkmaya devam ediyor. Büyükşehir 1930’lu yıllardan günümüze, İzmir ve Türkiye’nin fuarcılık, kültür ve sanat tarihinin en önemli mekanlarından biri olan Kültürpark’taki Ada ve Göl gazinolarını aslına uygun olarak yenilemek için harekete geçti. Kentin simgesi Kültürpark'ı iyileştirme çalışmaları kapsamında projelendirilen ve Koruma Kurulu onayı alınan Ada ve Göl gazinolarının restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları 25 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

İzmir’in kültürel mirasında önemli bir yere sahip Ada Gazinosu güçlendirme yöntemleri kullanılarak restore edilecek. Göl Gazinosu’nda ise statik sorunları nedeniyle güçlendirme yapılmayacak. Burası yıkılarak aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek. Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlandıktan sonra iki yapı da tarihi kimlik ve karakterlerine yaraşır şekilde İzmir halkına hizmet vermeye devam edecek.

İzmir'in sanat mirası Geçmişi dönemin Belediye Başkanı Behçet Uz’un İzmir yangınında tahrip olan bölgeye uluslararası bir fuar alanı kurulması planına kadar uzanan Ada ve Göl gazinoları, İzmir’in kültür sanat tarihinde önemli bir yere sahip. Sadece İzmir’in değil Türkiye’nin en önemli sanatsal faaliyetlerinin yürütüldüğü bu tarihsel mekanlar, birbirinden ünlü sanatçıları ağırladı, bir dönemin belleğinde izler bıraktı.

Tarihi adeta bir yıldızlar geçidine sahne olan İzmir Fuarı’ndaki bu gazinolarda Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Tanju Okan, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Moğollar, Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses, Gönül Yazar, Barış Manço, Cem Karaca konser verdi. İsmail Dümbüllü, Nejat Uygur, Sadri Alışık, Zeki Alasya-Metin Akpınar gibi ünlü sanatçılar bu gazinolarda unutulmaz tiyatro gösterilerine imza attı.