Ünlü isimleri hedef alan uyuşturucu soruşturmasında operasyonlar genişletildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda çok sayıda tanınmış kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan operasyon kapsamında Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden’in de aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Buradaki ilk ifade işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından, isimlerin "uyuşturucu madde kullanımı ve temini" şüphesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildiği bildirildi.