Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 1970 ve 1980’li yıllarda düğünlerin yanı sıra Ayvalık gecelerine damga vuran sanatçılar, aradan geçen yarım asıra rağmen unutulmadı. Sadece güçlü sesleriyle değil, sahnedeki duruşları ve izleyicide bıraktıkları silinmez izlerle hâlâ hafızalarda yaşayan ve her Ayvalıklının geçmişinde bir hatırası olan sanatçılar, müzik yaşamlarının 51. yılına özel olarak onurlandırıldı.

O dönemin efsanevi gruplarından Masumlar Orkestrası’nın üyeleri İsmail Taş ve Suat Taş; Grup Doğuş’tan Kerim Kuyu ile Gürhan Gür; Grup Kardaşlar’dan Hasan Yurtcan, Salih Sural, Kemal Sural, Murat Bütüner, Ümit Özgültekin ve Tolga Gürlek’in yanı sıra Ayhan Sevengül, Nevzat Sevgili ve Cenk Sancar’a "51. Yıl Onur Ödülü" takdim edildi. Kardaşlar Grubu’nun 4 yaşındaki minik bateristi Aren Bodur’a da özel ödül verildi.

Ayvalık’ın kültürel belleğinde derin izler bırakan bu sanatçılar, özellikle 40 yaş ve üzerindeki Ayvalıklılar için müzikle harmanlanmış bir dönemin hatıralarını temsil ederken, memleket şemsiyesinin aidiyet bulduğu gecede, onların sesleriyle eğlenen, duygulanan ve dans eden Ayvalık halkı için bu ödül gecesi adeta geçmişe bir yolculuk oldu.

Ayvalıklılık bilinciyle kendi kendine gelişen bu anlamlı organizasyon, sanatçı Salih Sural ve ailesine ait çiftlikte gerçekleşti. Ayvalık’ın sevilen isimlerinden Hakan Uçaker’in fikriyle organize edilen gecede, Ayvalık protokol üyeleri ile ilçenin tanınmış simaları da yer aldı. Coşkulu kalabalık, gecenin ilerleyen saatlerine kadar nostaljik müziklerle iç içe keyifli anlar yaşadı.

Gündoğumundan gün batımına uzanan bu güzel sahil kentinde bir dönem yankılanan ezgiler, bu özel gecede yeniden hayat buldu. Ayvalık, bir kez daha onların sesiyle güldü, hüzünlendi ve dans etti

Bu sanatçıların her biri, Ayvalık’ın kalbinde bir iz, bir melodi, bir soluk olarak yaşamaya devam ederken, her geçen gün erozyona uğrayan şehir kültürünün geçmişte yaşadıkları hatıraların geleceğe aktarılmasında adeta bir köprü misyonu ile bu yıl ikincisinin düzenlendiği etkinliğin, Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 15 Eylül’den itibaren ise geleneksel hale getirileceği belirtildi.