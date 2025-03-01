1 Mart 1958 tarihinde yaşanan, Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından biri olan Üsküdar Vapuru Deniz faciasında hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak amacıyla 1 Mart Üsküdar Vapuru Deniz Faciası Anma ve Anıt Açılış Töreni gerçekleşti. "Üsküdar" isimli vapurun şiddetli lodos sebebiyle batması ile gerçekleşen facianın 67. yılında, 1 Mart Üsküdar Deniz Faciasını Anma Töreni ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit 1 Mart İskelesi önünde yapımı tamamlanan ve faciada hayatını yitiren 392 canın isimlerinin yazılı olduğu Anıt’ın açılışı gerçekleşti. Törene katılanların dualarıyla anıta karanfil bırakmasının ardından facianın gerçekleştiği saat olan 12.53’te denize çelenk bırakıldı.

Anma ve anıt açılış törenine, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Sivil Toplum Kuruluşları, vapur faciasında hayatını kaybedenleri yakınları ve vatandaşlar katıldı.