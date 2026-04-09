İstanbul'un Üsküdar ilçesinde anaokulu öğrencileri, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında polislere sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi.

Üsküdar ilçesinde bulunan bir anaokulunun minik öğrencileri 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında, polis ekiplerine sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi. Anaokulu sahibi Engin Çakmak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak okulu silahlı kişilerin bastığı yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi adrese sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Anaokulu öğrencileri, polisleri alkışlarla karşılayarak Polis Haftası'nı kutladı. Sürpriz kutlama kapsamında öğrencilere eşlik eden öğretmenler tarafından polis ekiplerine çiçek takdim edildi, ardından pasta kesildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaşadığı kısa süreli panik, yerini mutluluğa bıraktı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte polis ekipleri, kendileri için hazırlanan sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı.

Anaokulu Sahibi Engin Çakmak polislerin gururumuz ve güvenliğimiz olduğunu söyleyerek, 'Bir değişiklik yapmak istedik ve ihbarda bulunarak buraya bir heyecanla gelmelerini istedik çünkü onlar hep heyecan ve aksiyona alıştıkları için buraya da öyle geldiler. Burada onlara pasta kestik ve çiçek takdim ettik. Çok güzel oldu, çocuklarda mutlu oldu' dedi.

Kutlama programının ardından polis ekipleri, öğrencilere ve anaokulu yönetimine teşekkür ederek okuldan ayrıldı.