Üsküdar’da Sağlık Bilimleri Üniversitesinin tarihi binasında çıkan yangın nedeniyle çöken kubbenin yapım çalışmaları havadan görüntülendi.
Yangın, 10 Temmuz 2024 tarihinde Üsküdar Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kullandığı 121 yıllık tarihi binanın çatısında meydana gelmişti. Tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesi sonucunda söndürülmüştü. Yangın nedeniyle tarihi binanın kubbe kısmı çöktü. Çöken kubbenin yapım çalışmaları devam ederken, ekiplerin kubbedeki çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: iha