Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 10'uncu Hasat Bayramı, Saray ilçesine bağlı Beyazköy Mahallesi'nde düzenlendi. Programda üreticilere ilk mazot destek kartları teslim edilirken, tarımsal destek projeleri tanıtıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer üreticilerle birlikte temsili hasat gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Yüceer, üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, 'Tarlada izimiz, harmanda sözümüz var' dedi.

Yüceer, bu yıl ilk kez hayata geçirilen mazot desteğinin Beyazköy'den başlatıldığını ifade ederek, küçükbaş hayvancılık, fide, yem, su deposu ve diğer tarımsal desteklerin de sürdürüleceğini söyledi. Tekirdağ'da tarımsal üretimin devamı için kooperatiflerden sulama projelerine kadar birçok alanda destek verdiklerini dile getiren Yüceer, üreticilerin üretmeye devam etmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Program kapsamında gerçekleştirilen çekilişle üreticilere oğlak, kuzu, yem, gübre, ilaç ve tohum gibi çeşitli tarımsal destekler hediye edildi. Etkinlik, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri ve vatandaşlara yapılan ikramlarla sona erdi.

Programda ayrıca Mazot Desteği Projesi kapsamında Saray ilçesinde 186 çiftçiye mazot destek kartı teslim edilirken, il genelinde toplam 4 bin 506 üreticiye 355 bin 232 litre mazot desteği sağlanacağı bildirildi.