Edinilen bilgiye göre Alanyurt istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Cafer Y. yönetiminde ki 16 BAG 421 plakalı otomobil Özdilek Köprülü Kavşağı mevkiinde üst geçit yerine karayolundan karşıya geçmeye çalışan Kezban Ç.'ye (18) genç kıza çarptı. Kaza sonucu yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

HABER MERKEZİ