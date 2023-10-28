Kültür ve Sanat Derneği "Meşk-i Huzur Korosu" Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Mudanya’da Atatürk Anıtı önünde etkinlik düzenledi. Etkinlik Çelenk, saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserleri Koro ve orkestra şefi Ege Emektar yönetimiyle mini bir konser ile Mudanya sakinlerine misafir olurken izleyenleri adeta tarihi bir gezintiye çıkardılar.

Çökertme ,Harmandalı ve Kerimoğlu zeybeklerinin de söylendiği esnada halk oyunları eğitmenleri oyunları ile bu muhteşem konsepti bir üst seviyeye taşıdılar.

Dernek Başkanı Özden Ermutlu etkinlikle ilgili şu sözlere değindi; "Anadolu İncisi Kültür ve Sanat Derneği Meşk-i Huzur Korosu faaliyetlerimiz için bu bir başlangıçtır, bizi takip etmeye devam edin"