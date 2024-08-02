İstanbul’da hayatını kaybeden sanatçı Genco Erkal için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Törene birçok ünlü isim ve vatandaş katıldı.

Bir önceki gün 86 yaşında hayatını kaybeden Türk Tiyatrosu’nun ünlü ismi Genco Erkal için Harbiye’de bulunan Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Törene sanatçı dostlarının yanı sıra sevenleri ve birçok vatandaş katıldı. Düzenlenen törende sahneye çıkan Fazıl Say ve Serenad Bağcan Erkal anısına dinletiler sundu. Dinletide Nazım Hikmet’in "Memleketim" şiiri ve ardından "İnsan insan" isimli beste seslendirildi. Seslendirilen bestelere vatandaşlar alkış ile eşlik etti.

Törende Fazıl Say, usta sanatçıyı, “Ben ondan çok şey öğrendim. Disiplini, çalışkanlığı, ideolojisinden hiçbir şekilde vazgeçmemeyi, hepimize çok şey vermiştir” dedi.

Törene birçok ünlü sanatçının yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de katıldı. Usta sanatçı Teşvikiye Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.