Sıcaklık değişimlerinden korunmak önemli

Bademcik iltihabının temel olarak iki ana sebebi olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Aksay; bunların hava sıcaklığındaki ani değişimler ve enfeksiyonlar olduğunu aktardı. Hava sıcaklığının sık değişmesinin; viral ve bakteriyel bademcik iltihabına yol açabileceğine dikkat çeken Aksay, "Mevsim geçişlerinde, sıcak hava ile soğuk havanın ardışık olarak yaşanması, vücudun bağışıklık sistemini zorlar. Sıcaktan soğuğa ya da soğuktan sıcağa geçişlerde, dışarıda giydiğimiz kıyafetlerimize dikkat etmeliyiz. Özellikle terlememeye özen göstermeliyiz, çünkü terlediğimizde vücut direncimiz düşer ve enfeksiyonlar daha kolay vücudumuza yerleşebilir" ifadelerini kullandı.

Tedaviye uyum çok önemli

Bademcik iltihabının tedavi sürecinde, uzmanlar tarafından önerilen ilaç tedavilerine ve diğer sağlık önerilerine uyulmasının oldukça önemli olduğunu belirten Op. Dr. Aksay, "Hastalık teşhis edildikten sonra, uygun tedavi programı belirlenmeli ve bu programa tamamen uyulmalıdır. Aksi takdirde hastalığın iyileşmesi gecikebilir ya da komplikasyonlar ortaya çıkabilir" dedi.

"Bademcik iltihabı gibi hastalıklarla başa çıkabilmek için, sıcaklık değişimlerinden korunmak, terlememek ve bağışıklık sistemini güçlü tutacak önlemleri almak gerekir." diye konuşan Aksay, boğaz ağrısı, yutkunma zorluğu, yüksek ateş gibi belirtiler gözlemlendiğinde en kısa sürede bir uzmana danışmanın önemli olduğunu kaydetti.