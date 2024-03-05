İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından, 11 İlde düzenlenen "NARKOÇELİK-4" operasyonlarında, 1 ton 180 kg uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 11 İlde düzenlenen "NARKOÇELİK-4" operasyonlarında:1 ton 180 kg uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildi. 27 zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Çankırı, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli olmak üzere 11 ilde "NARKOÇELİK-4" operasyonları düzenlendi.

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan takipli KOM faaliyeti sonucu tespit edilen uyuşturucu imalathanesinde yapılan operasyonda; 750 lt (682 kg) sıvı olmak üzere toplam 835 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir imalatçısı yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 342 kg esrar ele geçirildi. 9 zehir taciri yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 5 kg kubar esrar, 3.5 kg skunk, 1030 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 sokak satıcısı yakalandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 8260 adet sentetik ecza ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 8834 adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1226 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1510 adet sentetik ecza geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1590 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 kg esrar, muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1007 adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kokain ve esrar ele geçirildi. 4 sokak satıcısı yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 58 kg esrar ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg sentetik bonzai ele geçirildi.