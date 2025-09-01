Bakan Yerlikaya, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü belirtildi. Yerlikaya, operasyona katkı sağlayan Mersin Valiliği, MİT mensupları, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve görevli polisleri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya açıklamasında gençlere de seslenerek şu ifadeleri kullandı:

Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz.