Bursa'da 100 bin genci zehirleyecek 27 kilogram metamfetamin ile yakalanan 2'si yabancı uyruklu 4 uyuşturucu baronu tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

A W198242 07

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, teknik ve fiziki takip yöntemleriyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişiyi tespit etti. Bu operasyon sonucunda, İstanbul'da ikamet eden S.D., A.O., T.O. ve M.K.G. isimli uyuşturucu baronları şafak vakti evlerinde yakalandı.

A W198242 08

A W198242 01

Polis ekiplerinin yürüttüğü aramalarda, şüphelilerin ev ve araçlarında 27 kilo 165 gram metamfetamin ile hassas terazi bulundu.

A W198242 06

Operasyon sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

A W198242 06

A W198242 03

Kaynak: İHA