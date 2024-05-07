Bursa'da 100 bin genci zehirleyecek 27 kilogram metamfetamin ile yakalanan 2'si yabancı uyruklu 4 uyuşturucu baronu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, teknik ve fiziki takip yöntemleriyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişiyi tespit etti. Bu operasyon sonucunda, İstanbul'da ikamet eden S.D., A.O., T.O. ve M.K.G. isimli uyuşturucu baronları şafak vakti evlerinde yakalandı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü aramalarda, şüphelilerin ev ve araçlarında 27 kilo 165 gram metamfetamin ile hassas terazi bulundu.

Operasyon sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.