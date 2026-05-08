Saç dökülmesi, birçok kişinin karşılaştığı yaygın bir sorundur. Genetik faktörler, stres ve beslenme kadar günlük alışkanlıklar da saç sağlığında belirleyici rol oynar. Özellikle banyo sırasında yapılan bazı hatalar, saç köklerinin zayıflamasına ve saçların daha kolay dökülmesine neden olabilir. İşte saç dökülmesine neden olan 8 bakım hatası...

1. Çok sıcak su kullanmak

Saçı yıkarken aşırı sıcak su kullanmak, saç derisini kurutarak doğal yağ dengesini bozar. Bu durum saç köklerinin zayıflamasına ve dökülmenin artmasına neden olabilir. Ilık su tercih etmek saç sağlığı için daha uygundur.

2. Saçı sert şekilde ovalamak

Şampuanlama sırasında saçı sert hareketlerle ovalamak, saç tellerine zarar verir. Özellikle ıslak saç daha hassas olduğu için kolayca kırılabilir ve kopabilir.

3. Yanlış şampuan seçimi

Her saç tipine uygun olmayan şampuan kullanımı, saç derisinde tahrişe yol açabilir. Kimyasal içeriği yoğun ürünler uzun vadede saç köklerini olumsuz etkileyebilir.

4. Saçı ıslakken tarama

Islak saç en kırılgan halindedir. Bu nedenle banyodan hemen sonra sert bir şekilde taramak saçın kopmasına ve dökülmesine neden olabilir. Geniş dişli taraklar tercih edilmelidir.

5. Şampuanı direkt saça uygulamak

Şampuanı doğrudan saç derisine dökmek yerine önce elde köpürtmek daha sağlıklıdır. Aksi halde ürün eşit dağılmaz ve saç derisinde kalıntı bırakabilir.

6. Yetersiz durulama

Saçta kalan şampuan veya saç kremi kalıntıları saç köklerini tıkayabilir. Bu durum zamanla saç dökülmesini artırabilir.

7. Her gün saç yıkamak

Saçı çok sık yıkamak, doğal yağ dengesini bozarak saçın kurumasına ve zayıflamasına yol açabilir. Saç tipine göre yıkama sıklığı ayarlanmalıdır.

8. Sert havluyla kurulamak

Saçı havluyla sert şekilde kurutmak, saç tellerinde kırılmalara neden olabilir. Nazik hareketlerle kurulamak daha sağlıklı bir yöntemdir.

SAÇ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

Ilık su kullanmaya özen gösterin

Saç tipinize uygun ürünler tercih edin

Islak saça nazik davranın

Haftada birkaç kez saç maskesi uygulayın

Dengeli beslenmeye dikkat edin