Aşırı el ve ayak terlemesinin (primer lokalize hiperhidroz) yalnızca estetik bir sorun olmadığını dile getiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Öz, bu durumun sosyal yaşamdan iş hayatına kadar birçok alanda kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebildiğini söyledi.

"Sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor"

Toplumda her 100 kişiden yaklaşık 1-3’ünde görülen aşırı terlemenin, tokalaşmaktan kaçınma, yazı yazarken zorlanma, elektronik cihazları rahat kullanamama ve özgüven kaybı gibi sorunlara neden olabildiğini ifade eden Prof. Dr. Öz, "Birçok kişi bu durumu yalnızca kozmetik bir problem olarak değerlendirse de, aslında altta yatan temel neden sempatik sinir sisteminin normalden fazla çalışmasıdır" diye konuştu.

"İlk basamakta farklı tedavi seçenekleri uygulanabiliyor"

Tedavide öncelikle ilaç tedavileri, iyontoforez uygulamaları ve botulinum toksin (botoks) enjeksiyonlarının tercih edilebildiğini belirten Prof. Dr. Öz, "Bu yöntemler birçok hastada fayda sağlayabiliyor. Ancak bazı hastalarda şikâyetler devam edebiliyor veya tedavilerin etkisi kalıcı olmayabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Kapalı yöntemle kalıcı tedavi sağlanabiliyor"

Tedaviye rağmen yakınmaları devam eden uygun hastalarda Videoyardımlı Endoskopik Torakal Sempatektomi (ETS) yönteminin etkili bir seçenek olduğunu belirten Prof. Dr. Öz, "Kapalı yöntemle gerçekleştirilen bu ameliyatta göğüs duvarına açılan birkaç milimetrelik kesiden kamera ve özel cerrahi aletlerle girilerek aşırı terlemeye neden olan sempatik sinirler hedefleniyor. Özellikle avuç içi terlemesinde oldukça yüksek başarı oranları elde ediyoruz" dedi.

"Ameliyat sonrası eller hemen kuruyabiliyor"

Operasyonun genel anestezi altında gerçekleştirildiğini söyleyen Prof. Dr. Öz, "Ameliyat genellikle bir saatten kısa sürüyor. Hastaların büyük bölümünde ameliyatın hemen ardından eller kuruyor ve günlük yaşam kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlanıyor. Hastalar çoğu zaman aynı gün veya ertesi gün taburcu edilerek kısa sürede normal yaşamlarına dönebiliyor" diye konuştu.

"Şikâyetleriniz devam ediyorsa uzman desteği alın"

Aşırı el ve ayak terlemesinin tedavi edilebilir bir sağlık sorunu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Öz, "Özellikle genç yaşlardan itibaren sosyal yaşamı ve mesleki hayatı olumsuz etkileyen bu rahatsızlığın günümüzde güvenilir ve etkili tedavi seçenekleri bulunuyor. İlaç veya diğer tedavilere rağmen şikâyetleri devam eden hastaların, uygun tedavi yönteminin belirlenmesi için bir göğüs cerrahisi uzmanına başvurma başvurması önem taşıyor" dedi.