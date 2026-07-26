Kaza, İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenişehir istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan otomobil şiddetli çarpmanın etkisiyle takla atarak karşı şeride geçti.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle İnegöl-Yenişehir yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, takla atan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.