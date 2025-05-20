İzmir Karşıyaka Sanat Derneği, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını Türk Sanat Müziği Korosu’nun konseri ile muhteşem bir şekilde kutladı.İzmir Karşıyaka Belediyesi Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde seyircilerin ayakta bile yer bulamadığı Karşıyaka Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun şef Mehtap Gönüldaş yönetimindeki 19 Mayıs Konseri ayakta alkışlandı

Davetlilerin ücretsiz olarak keyifle izlediği şef Mehtap Gönüldaş yönetimindeki Karşıyaka Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu konserinde, solistler 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını en güzel şekilde kutlamak için bireysel ve koro olarak sevilen eserleri icra etti.

Karşıyaka Sanat Derneği Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Karşıyaka Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu şefi Mehtap Gönüldaş, müzikseverlerle birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını müzik dolu bir gece ileen coşkulu şekilde kutlarken, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü de rahmetle andıklarını belirtti.

Davetlilerin ücretsiz olarak yoğun ilgi gösterdiği konserde TRT Sanatçılarından kurulu saz ekibi de koroya en iyi şekilde eşlik etti. Solistlerin hem bireysel performanslarıyla hem de koro olarak başarılı olduklarını söyleyen Mehtap Gönüldaş, “Korodaki tamamen amatör olan ve müzik için büyük fedakarlıklarda bulunan arkadaşlarımızı alkışlıyorum. Harika bir geceye imza attılar. Bize bu imkanı tanıyan ve her alanda en büyük destekçimiz olan derneğimizin kurucusu ve başkanımız Avni Erboy’a sonsuz teşekkür ederiz ” dedi.