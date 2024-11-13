Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biri. Güne sağlıklı başlamanın yollarından biri olan kahvaltıda tükettiğiniz her besin büyük önem taşıyor. Vücuda vitamin desteği sağlamak ve demir emilimini artırmak için kahvaltıdan önce tüketilen portakal suyunun faydası saymakla bitmiyor. Yüksek C vitamini kaynağı olan portakal suyunu, kahvaltıdan önce içtiğinizde vücudunuzda bakın ne oluyor?

Sağlıklı bir vücut ve uzun bir ömür için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor. Sağlıklı yaşamın altın anahtarlarından biri olan sağlıklı beslenme güçlü bağışıklık için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre günün en önemli öğünlerinden biri kahvaltı ve kahvaltıda tükettiğiniz her besin vücut sağlığınızı doğrudan etkiliyor.

Vücudunuza vitamin yükselemek, demir emilimini artırmak için uzmanlar kahvaltıdan önce bir bardak portakal suyu içilmesini öneriyor.

Beslenme uzmanı Matthias Riedl, kahvaltıdan önce içilen bir bardak portakal suyunun demir emilimini artırmada önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

İçeriğindeki C vitamini sayesinde portakal suyu, vücudun demiri daha etkili bir şekilde kullanmasını sağlar. C vitamini açısından zengin bu içeceğin, demir takviyelerinin etkisini güçlendirdiğini de vurguluyor.

Portakal içerdiği C vitamini sayesinde hücre hasarını engeller, kansere neden olan serbest radikaller ile savaşır. Bağışıklık sistemini destekler ve mikroorganizmalara karşı korur. Yaşa bağlı maküler dejenerasyonu yavaşlatarak göz sağlığını destekler. Demir emilimini arttırarak anemiyi iyileştirmeye yardımcı olur.

Portakal suyu, demir eksikliği olan kişilerde demir kaynağı besinlerle birlikte tüketildiğinde anemiyi tedavi etmeye yardımcı olur, 1 su bardağı portakal suyu günlük C vitamini ihtiyacını fazlasıyla karşılar.

PORTAKAL SUYUNU KİMLER TÜKETMEMELİ?

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan beta bloker grubuna giren celiprolol içeren ilaçları kullanan kişiler yüksek miktarda portakal suyu tüketiminden kaçınmalıdır. Çünkü yüksek miktarda portakal suyu tüketimi vücutta celiprolol düzeyini arttırabilmektedir.

Yine yüksek kolesterolü olan kişilerin kullandığı pravastatin portakal suyu ile etkileşime girebilmektedir. Ayrıca ürtiker gibi alerjik semptomların tedavisinde kullanılan ve etken maddesi fexofenadin olan ilaçlar da portakal suyu ile etkileşim gösterebilmektedir.