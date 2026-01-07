Estetiğin, toplumda yıllardır güzel olmak için yapılan lüks bir işlem olarak algılandığını belirten Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Akyol, "Ancak günümüzde modern tıbbın imkanlarıyla uygulanan estetik cerrahi işlemleri bu algıyı tersine çevirmeye başladı. Çünkü estetik cerrahi uygulamaları dış görünümü değiştirmenin yanında solunum fonksiyonlarını olumsuz etkileyen burun yapılarını, görme alanını kısıtlayan göz kapağı sarkmalarını ya da omurga üzerinde baskı oluşturabilen meme büyüklüklerini doğru estetik cerrahi uygulamalarıyla değiştirerek bireylerin fonksiyonel olarak iyileşmesini sağlayabiliyor. Kişinin özgüvenini de doğrudan artıran estetik cerrahi işlemler, yaşam kalitesini olumlu yönde etkiliyor" dedi.

Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Akyol, "Toplumda yaygın olan inanışın aksine, estetik cerrahi yalnızca "daha güzel görünmek" amacıyla yapılmaz. Birçok cerrahi girişim, hastaların günlük yaşamını zorlaştıran fonksiyonel problemlerin çözümüne de katkı sağlar. Nefes alma güçlüğü, görme alanı kısıtlılığı ya da duruş bozuklukları gibi sorunlar, estetik cerrahiyle birlikte giderilebilir. Estetik cerrahi uygulamaları, birçok durumda yalnızca görünümü iyileştirmeyi değil, aynı zamanda sağlıkla ilgili sorunların giderilmesini de hedefler. Solunum fonksiyonlarını olumsuz etkileyen burun yapıları, görme alanını kısıtlayan göz kapağı sarkmaları ya da omurga üzerinde baskı oluşturan meme büyüklükleri, estetik cerrahi müdahalelerle birlikte fonksiyonel açıdan iyileştirilebilir. Bu tür uygulamalar, hastaların günlük yaşam konforunu artırırken kronik şikayetlerin azalmasına da katkı sağlar. Tüm bu yaklaşımlar, estetik cerrahinin yalnızca kozmetik bir alan olmadığını; sağlık, fonksiyon ve yaşam kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Estetiğin psikolojik etkilerinin de bulunduğunu söyleyen Dr. Akyol, "Estetik cerrahinin göz ardı edilmemesi gereken bir diğer yönü de psikolojik iyilik hali üzerindeki etkisidir. Kişinin kendisiyle barışık olması, özgüveninin artması ve sosyal hayatta daha rahat hissetmesi, ruh sağlığı açısından önemli kazanımlar sağlar. Özellikle doğumsal anomaliler, kazalar veya hastalıklar sonrası yapılan rekonstrüktif cerrahi işlemleri, bireylerin sosyal yaşama yeniden adapte olmalarında kritik rol oynar. Estetik cerrahinin toplumda lüks bir alan olarak algılanmasında, medya ve dijital platformlarda yapılan sunumların önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu alandaki uygulamalar sıklıkla "mükemmel görünüm" ve "trend estetik" kavramları üzerinden ele alınmakta, estetik cerrahinin tıbbi boyutu geri planda kalmaktadır. Oysa plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi; doğumsal anomalilerden travma sonrası onarımlara, fonksiyonel bozukluklardan yaşam kalitesini artırmaya yönelik pek çok tedaviyi kapsayan geniş bir tıbbi disiplindir. Bu yönüyle estetik cerrahi, yalnızca görsel kaygılara değil, sağlık ve fonksiyonel gereksinimlere de yanıt veren bir alan olarak değerlendirilmelidir" açıklamasında bulundu.

Estetik cerrahinin her zaman zorunlu bir müdahale olmadığını da değinen Dr. Akyol, "Ancak bireyin yaşam kalitesini düşüren, günlük hayatını olumsuz etkileyen ya da fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açan durumlarda estetik cerrahi bir ihtiyaç haline gelebilir. Bu tür uygulamalarda temel amaç yalnızca görünümü değiştirmek değil, kişinin sağlığını, konforunu ve yaşam kalitesini artırmaktır. Bu nedenle doğru hasta seçimi, gerçekçi beklentilerin belirlenmesi ve uzman hekim tarafından yapılan kapsamlı değerlendirme büyük önem taşır. Estetik cerrahiye karar verme sürecinde en önemli unsur, cesaret değil bilinçli bir değerlendirmedir. Uygulamanın kişiye sağlayacağı faydanın doğru analiz edilmesi, beklentilerin gerçekçi şekilde belirlenmesi ve kapsamlı bir hekim değerlendirmesinden geçilmesi, sürecin temelini oluşturur. Kişiye özel planlama ve hasta-hekim arasındaki açık iletişim, estetik cerrahi uygulamalarında güvenli ve başarılı sonuçların elde edilmesinde belirleyici rol oynar" şeklinde konuştu.