80 çeşit ürünün yetiştiği İnegöl topraklarında üzüm hasadı başladı. Akbaşlar, Dömez, Süle ve Tahtaköprü mahallelerinde başlayan üzüm hasadı Eylül ayı sonuna kadar devam edecek

Üzüm hasadını inceleyen Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Bölgemizde yaklaşık bin dekar alanda üzüm yetişiyor.15 gün önce hasadı başladı. Akbaşlar, Dömez, Süle, Tahtaköprü ve birkaç mahallemizde üzüm yetiştiriciliği ön planda. Kilosu 15 TL den alıcı buluyor. Dönümünden 2.5-3 ton ürün elde ediliyor. Bölgemizde Eylül sonuna kadar hasat devam ediyor.” dedi.