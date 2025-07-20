Yaz aylarında artan sıcaklıklar, birçok sağlık sorununu beraberinde getirirken, burun kanamaları da bu dönemde sıkça karşılaşılan rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Egekent Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. İsmet Çerçi, özellikle sıcak havalarda burun mukozasının kuruması ve çatlamasının burun kanamasını tetikleyebileceğini ifade etti. Op. Dr. İsmet Çerçi, "Klima kullanımı, aşırı güneş maruziyeti ve yetersiz sıvı tüketimi burun içerisindeki damarların hassasiyetini artırır ve bu da kanamalara yol açabilir" dedi.

Op. Dr. İsmet Çerçi, burun kanamalarının özellikle hipertansiyon hastalarında daha sık görüldüğünü belirterek, "Yüksek tansiyon, burundaki kılcal damarlar üzerinde baskı oluşturur. Bu nedenle, tansiyon hastaları yaz aylarında daha dikkatli olmalı ve burun kanaması gibi belirtileri ciddiye almalıdır" açıklamasında bulundu.

Op. Dr. Çerçi, burun karıştırma, sert sümkürme gibi mekanik etkenlerin de burun içi travmaya yol açabileceğini vurguladı.

Burun kanamasıyla karşılaşıldığında yapılması gerekenler hakkında da bilgi veren Op. Dr. İsmet Çerçi, "Kişi başını hafifçe öne eğmeli ve burun kanatlarını iki parmağıyla 5-10 dakika süreyle sıkıştırmalıdır. Soğuk kompres uygulamak da faydalı olabilir. Ancak kanama 20 dakikadan uzun sürerse mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.

Op. Dr. İsmet Çerçi, özellikle çocuklar ve yaşlıların bu konuda daha hassas olduğunu ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.