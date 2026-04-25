Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşçıoğlu Mahallesi'nde hakkında uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen A.D. isimli şahsın adresinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu madde ve metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda, tütüne emdirilmiş AM2201 maddesi, saf halde AM2201 maddesi, 72,3 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Şüpheli A.D., çalıştığı iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.