Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde vatandaşlar, dolandırıcılık olaylarına karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırcasalih, Aslıhan ve Sazlımalkoç köylerinde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde köy sakinlerine dolandırıcılık yöntemleri ve bu tür olaylarla karşılaşıldığında yapılması gerekenler anlatıldı. Ekipler, vatandaşları özellikle telefon ve internet dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları, kimlik veya banka bilgilerini paylaşmamaları konusunda uyardı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme etkinliklerinin ilçe genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.