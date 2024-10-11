Bursa Valiliği, son günlerde vatandaşları arayarak valilik adına yardım talep eden telefon dolandırıcılarına karşı uyarıda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerin Bursa Valisi Erol Ayyıldız adına aradıklarını söyleyerek dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendilerini yardım talebiyle arayan kişilere itibar etmemeleri önemlidir. Bu tür durumlarla karşılaşanlar, güvenlik birimlerine veya valiliğin 0224 225 19 00 numaralı telefon hattına bilgi vermelidir." ifadeleri yer aldı. Ayrıca, hayırsever iş insanları ve vatandaşlara, hiçbir kamu görevlisinin telefonla para ve yardım talep etmeyeceği hatırlatıldı.



