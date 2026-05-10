Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileriyle yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde düzenlenen motivasyon pikniğinde bir araya geldi. Gölpark'ta gerçekleştirilen programda öğrencilerle sohbet eden Vali Sözer, sınav sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak gençlere moral verdi. Öğrencilerin hedefleri ve gelecek planları hakkında görüş alışverişinde bulunan Sözer, disiplinli ve planlı çalışmanın önemine dikkat çekti. Program kapsamında öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenirken, samimi bir ortamda birlik ve beraberlik içerisinde vakit geçirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, öğrencilere yaklaşan YKS'de başarılar dileyerek her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek; 'Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Hedeflerinize ulaşmak için azimle ve kararlılıkla çalışmanız büyük önem taşıyor. Bizler de her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.