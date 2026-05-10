“PİYASALAR BİLİNÇLİ ŞEKİLDE DALGALANDIRILIYOR”

İslam Memiş, son iki aydır piyasaların haber akışlarıyla yönlendirildiğini savunarak, “Her hafta bir gün olumlu, bir gün olumsuz haberler geliyor. Buna bağlı olarak da piyasalarda sürekli yön değişimi yaşanıyor” dedi. Memiş, bu sürecin yıl sonuna kadar etkisini sürdüreceğini belirterek yatırımcıların mevcut piyasa koşullarına uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

“2026 PARAYI KAZANMA DEĞİL, KORUMA YILI”

2026 yılına yönelik değerlendirmelerde bulunan Memiş, bu dönemin kazançtan çok mevcut birikimi koruma yılı olacağını belirterek yatırımcılara uzun vadeli düşünmeleri çağrısında bulundu. Piyasalarda bilinçli bir dalgalanma ortamı oluşturulduğunu savunan Memiş, yatırımcıların fiyat hareketlerinden ziyade ellerindeki miktarı korumaya odaklanması gerektiğini ifade etti.

“YENİ HAFTADA İKİ SENARYO VAR”

GDH YouTube kanalına konuşan Memiş, yeni haftaya ilişkin iki farklı senaryo üzerinde durdu. Buna göre, hafta sonu gelecek haber akışı piyasaların yönünü belirleyecek.

Olumlu senaryo: Anlaşma haberi gelirse borsalarda yükseliş, altın ve gümüşte değer artışı, dolarda ise gevşeme görülebilecek.

Olumsuz senaryo: Savaşın devamı yönünde bir gelişme olursa petrol fiyatlarında yükseliş, buna karşılık birçok varlıkta sert düşüşler yaşanabilecek.

Memiş, bu iki ihtimalin de eşit ağırlıkta (%50-%50) olduğunu belirtti.

ALTIN VE GÜMÜŞ BEKLENTİSİ

Ons altındaki kritik seviyelere dikkat çeken Memiş, haftalık kapanışın 4 bin 700 doların üzerinde gerçekleşmesi durumunda fiyatların 5 bin 200 dolara kadar çıkabileceğini belirtti. Olası düşüşlerde ise 4 bin 500-4 bin 400 dolar aralığının güçlü destek bölgesi olduğunu ifade etti.

Gümüşün ise son dönemde altına kıyasla daha fazla kazandırdığını belirten Memiş, altın-gümüş rasyosundaki düşüşün gümüşü desteklediğini söyledi. Gümüşte kısa vadede 96 dolar direncinin takip edildiğini, gram bazda ise 145–150 lira seviyelerinin gündemde olduğunu aktardı.

“HAFTA SONLARI KRİTİK HALE GELDİ”

Hafta sonlarının özellikle piyasa açısından önemli hale geldiğini vurgulayan Memiş, piyasalar kapalıyken gelen haberlerin yeni haftada sert fiyat hareketlerine neden olduğunu ifade etti. Bu nedenle yatırımcıların özellikle hafta sonu gelişmelerini dikkatle takip etmesi gerektiğini söyledi.

Memiş’e göre küresel piyasalarda belirsizlik ortamı bir süre daha devam edecek ve bu süreç yatırımcılar için yüksek oynaklıkla şekillenecek.