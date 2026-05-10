TBMM Genel Kurulu, 12 Mayıs Salı günü haftalık mesaisine başlayarak vergi düzenlemelerini de kapsayan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni gündemine alacak. Kurulda, teklifin maddeleri üzerinde görüşmeler yapılacak.

Vergi düzenlemeleri ve ekonomik teşviklere ilişkin yeni kanun teklifi

Teklife göre, Türkiye’de yerleşmiş kabul edilen gerçek kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazanç ve iratlar, Türkiye’de yerleşik sayılmadan önceki son 3 takvim yılında ülkede ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunmaması şartıyla 20 yıl süreyle gelir vergisinden muaf tutulacak.

Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak.

Yurt dışı varlıkların bildirimi ve İstanbul Finans Merkezi vergi teşviklerinin genişletilmesi

Düzenlemeye göre, gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Temmuz 2027’ye kadar banka ya da aracı kurumlara bildirmesi durumunda, bu varlıklara ilişkin tutarlar için vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

İstanbul Finans Merkezinde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için yüzde 100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak, bu kuruluşlara kuruluş ve izinleri için finansal faaliyet harçları yönünden 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıla çıkarılacak.

TBMM komisyon ve grup toplantıları

TBMM Dışişleri Komisyonu toplanarak, gündemindeki 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon gündemindeki konuları görüşecek. Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.